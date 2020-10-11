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Песков заявил, что система борьбы с коронавирусом позволяет России избежать полной самоизоляции

Новости. Общество
21:05, 12 Октября 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента ответил на вопрос, по какой причине осенний рост заболеваемости коронавирусом не приводит к повторному введению ограничительных мер.

Созданная в России система по борьбе с коронавирусом позволяет при нынешнем росте заболеваемости не переходить к полному локдауну. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, по какой причине осенний рост заболеваемости коронавирусом не приводит к повторному введению ограничительных мер, сообщили в ТАСС.

Песков заверил, что для властей РФ "жизнь и здоровье людей - это абсолютный приоритет, а все остальное следует далее". В то же время, по его словам, сейчас сформирован "больший запас прочности" по сравнению с периодом первой волны эпидемии. Представитель Кремля пояснил, что "сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…> подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения".

"Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что "сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только формировали весной", и она "показывает свою эффективность". "Да, количество инфицированных растет, но тем не менее система работает, нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования", - добавил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать нового обращения президента России Владимира Путина к гражданам на фоне роста случаев заражения коронавирусом, Песков сказал, что "это зависит от решения главы государства, если он посчитает необходимым".

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