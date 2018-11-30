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Новости. Общество
16:17, 30 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Петрозаводск убирают 60 "ручников"

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Директора компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал о тонкостях уборки Петрозаводска.

- Несмотря на такой большой парк техники, на уборку города выходят люди с лопатами – ручники. Сколько их работает на предприятии и можно ли обойтись без них?

- Сейчас на ручной уборке занято около 60 рабочих. Пять мобильных групп на автомобилях и около 40 человек закреплены по районам города. Каждую весну "ТехРент" увеличивает штат рабочих для выполнения "сезонных" работ: весной - уборка уличного смёта с вывозкой, летом – выкашивание травостоя на газонах, прилегающих к проезжей части улиц, обрезка крон деревьев для обеспечения видимости, срезка травы и кустарника в полосе отвода. Ни один год подряд к нам приходят практически одни и те же люди. Только на эти работы.

И к тому же, контрактом прописано определенное количество ручной уборки в городе. В Петрозаводске около 20-30 мест, где техника просто не проходит. Есть пешеходные переходы, которые невозможно почистить трактором, есть остановочные комплексы, которые убираются только вручную. Всем известная улица Чапаева, где установлены такие ограждения, что и людям там тяжело развернуться.

- Почему снег в первую очередь вывозится с центральных магистралей, а районам приходится ждать?

Ответ на этот и другие вопросы об уборке города читайте здесь.

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