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Петрозаводскому водоканалу исполнилось 85 лет

Новости. Общество
15:20, 17 Июня 2020
фото: © "ПКС-Водоканал"
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Датой рождения водоканала считается 17 июня 1935 года.

В то далекое время водопровод представлял собой водозабор из двух самотечных деревянных линий, водоприемного берегового колодца, насосной станции и чуть меньше трех километров сетей с водоразборными будками. А сейчас водоканал – это развитая сеть, большое предприятие, обеспечивающее петрозаводчан чистой питьевой водой и очищающее сточные воды от вредных веществ. АО "ПКС-Водоканал" обслуживает более 400 километров сетей водопровода и более 300 километров сетей канализации.

15 лет из 85 водоканал входит в группу компаний "РКС-Петрозаводск", за это время были полностью реконструированы и модернизированы водоочистные сооружения, а канализационные очистные сооружения стали соответствовать международным нормам ХЕЛКОМ.

В прошлом году АО "ПКС-Водоканал" получило знак отличия "Образцовое предприятие ЖКХ России". Это говорит о том, что предприятие на верном пути – пути совершенствования технологий, заботы об окружающей среде. Сейчас АО "ПКС-Водоканал" ведет переговоры с Администрацией города о трансформации арендных отношений в концессионные. Концессия позволит обновить водопроводные сети, продолжить модернизацию очистных сооружений, автоматизацию насосных станций, что в свою очередь благоприятно повлияет на жизнь петрозаводчан.

С Днем рождения, водоканал! Пусть по трубам города всегда течет чистая вода, а Онего благодаря канализационным очистным сооружениям остается безопасным домом для обитателей озера и прекрасным местом отдыха для жителей и гостей республики.

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Комментарии

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кир
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