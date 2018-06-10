"Питкяранта скоро превратится в филиал города Сортавала"

Жители небольшого города в Карелии в шоке от оптимизации.

О том, что "оптимизация" семимильными шагами наступает на Питкярантский район, региональные СМИ активно заговорили на прошлой неделе. От жителей Питкяранты стало известно, что с 1 июля в Питкярантской больнице закрывается родильное отделение и сократятся услуги по оказанию других видов медицинской помощи.

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