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Новости. Происшествия
09:35, 03 Июня 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском

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В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, погиб 25-летний пассажир, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 2 июня в 20.50 в Прионежском районе на 6 км автодороги "Шуйская-Гирвас" 39-летний водитель Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону села Кончезеро, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял 26-летний водитель.

В результате аварии 25-летний пассажир Daewoo Nexia погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, водители автомобилей получили травмы, им была оказана медицинская помощь.


Госавтоинспекция Карелии

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Комментарии

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Беня
2019-06-03 10:16:53
Интересно, как они правыми сторонами повстречались?
На гирвасской дороге уже левостронее движение или все были "на рогах"?
ppppp
2019-06-03 09:48:19
Обе машины в помойку, такие не ведра не жалко. А вот парня искренне жаль, еще бы жить да жить ...
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