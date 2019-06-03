Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском

Новости по теме
Загрузка...
В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, погиб 25-летний пассажир, сообщил в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 2 июня в 20.50 в Прионежском районе на 6 км автодороги "Шуйская-Гирвас" 39-летний водитель Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону села Кончезеро, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял 26-летний водитель.
В результате аварии 25-летний пассажир Daewoo Nexia погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, водители автомобилей получили травмы, им была оказана медицинская помощь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.05.2019, 08:20
28.05.2019, 14:40
27.05.2019, 09:37
30.05.2019, 13:10
29.05.2019, 13:45
Аналитика
Сегодня 09:41
Капитал
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
31.05.2019 16:20
30.05.2019 15:20
27.05.2019 12:49
Чтиво
31.05.2019 17:20
Без политики
Советы врача Офтальмологического центра Карелии.
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
Новое
Сегодня 10:47
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии