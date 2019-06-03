Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском

В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, погиб 25-летний пассажир, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 2 июня в 20.50 в Прионежском районе на 6 км автодороги "Шуйская-Гирвас" 39-летний водитель Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону села Кончезеро, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял 26-летний водитель.

В результате аварии 25-летний пассажир Daewoo Nexia погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, водители автомобилей получили травмы, им была оказана медицинская помощь.



Госавтоинспекция Карелии