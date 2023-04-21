Пьяный водитель пытался скрыться под рев мигалок на западе Карелии

Житель Муезерского района обвиняется в повторном нетрезвом вождении.

Муезерский суд вынес приговор местному жителю. Мужчина, уже имеющий судимость по той же статье, обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в судебной инстанции.

Как пояснили в Муезерском суде, в декабре 2022 года инспекторы ДПС, находясь на месте аварии, при составлении схемы ДТП и осмотре машины искали понятых. Они пытались остановить проезжающий мимо автомобиль, но водитель проигнорировал требование остановиться и набрал скорость.

Инспекторы установили, что автомобиль принадлежит мужчине, который лишен водительских прав за пьяное вождение.

Автоинспекторы с включенными спецсигналами начали погоню, неоднократно предупреждая водителя по громкоговорителю о немедленной остановке. Все происходящее фиксировалось видеорегистратором.

Водитель понял, что скрыться не удастся, прижался к обочине и пересел с водительского сиденья на пассажирское, а пассажир занял место водителя.

Как рассказали в суде Муезерского района, от водителя исходил запах алкоголя, а пассажир был трезв. На требования сотрудников ДПС пройти в патрульный автомобиль водитель вцепился в кресло автомобиля, упирался, вел себя агрессивно, кричал матом.

Инспекторы предупредили о применении специальных средств, только после этого агрессор подчинился. При освидетельствовании у него установлено состояние алкогольного опьянения 0,58 мг/л.

В судебном заседании любитель спиртного за рулем вину признал.



Приговор - 10 месяцев в колонии с лишением водительских прав на пять лет условно с испытательным сроком в два года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в судебной инстанции.