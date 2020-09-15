Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии уже 26 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса 2
Сегодня 10:03
Кресло директора одной из школ Петрозаводска опустело 1
Сегодня 07:15
В Петрозаводске иномарка сбила 15-летнюю девочку
Сегодня 09:35
Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор юному жителю Карелии, виновному в смерти друзей на Ладоге 3
Сегодня 10:13
Навальный впервые сам рассказал о своем самочувствии после отравления (ФОТО) 4
15.09.2020 23:30
Комета скрылась за березой: дачник считает, что увидел метеорный поток в Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 06:40

Пять поправок: Минтранс намерен изменить ПДД

Новости. Общество
22:00, 16 Сентября 2020
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС
Загрузка...

Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД).

Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта, пишут "Известия" со ссылкой на журнал "За рулем".

Затронут поправки и владельцев эклектросамокатов, моноколес, сегвеев и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Так, ведомство предлагает изменить правила стоянки и остановки на "островках безопасности".

В настоящее время водители могут парковаться на таких островках, если рядом нет знака "Стоянка запрещена". Однако чаще всего область "островка безопасности" расположена посередине дороги и не попадает в зону действия знака. В новой редакции ПДД эту лазейку планируется убрать.

Если поправки вступят в силу в существующем виде, правила тонировки будут смягчены в пользу ГОСТа 2016 года, согласно которому ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света, не 75%, как сейчас. При этом норм для остальных стекол не будет.

Также Минтранс предлагает разрешить использовать любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Среди других изменений – запрет для обладателей электросамокатов и других СИМ разгоняться более чем на 20 км/ч и передвижение на них в нетрезвом виде.

Кроме того, планируется разрешить детям с семи до 14 лет кататься на подобном "транспорте" по обочинам в случае наличия светоотражающих элементов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:06
Обществоведение
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 1
После ремонта фасадов домов и замены вывесок на зданиях центр столицы Карелии уже не похож на стихийный рынок.
Председатель остался за решеткой 13
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:30
Без политики
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
Те, кто считает, что в таких магазинах одежда только для бедных, глубоко ошибаются.
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
Пазлы из разных наборов 13
10.09.2020 15:14
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»