Пять поправок: Минтранс намерен изменить ПДД

Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД).

Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта, пишут "Известия" со ссылкой на журнал "За рулем".

Затронут поправки и владельцев эклектросамокатов, моноколес, сегвеев и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Так, ведомство предлагает изменить правила стоянки и остановки на "островках безопасности".

В настоящее время водители могут парковаться на таких островках, если рядом нет знака "Стоянка запрещена". Однако чаще всего область "островка безопасности" расположена посередине дороги и не попадает в зону действия знака. В новой редакции ПДД эту лазейку планируется убрать.

Если поправки вступят в силу в существующем виде, правила тонировки будут смягчены в пользу ГОСТа 2016 года, согласно которому ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света, не 75%, как сейчас. При этом норм для остальных стекол не будет.

Также Минтранс предлагает разрешить использовать любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Среди других изменений – запрет для обладателей электросамокатов и других СИМ разгоняться более чем на 20 км/ч и передвижение на них в нетрезвом виде.

Кроме того, планируется разрешить детям с семи до 14 лет кататься на подобном "транспорте" по обочинам в случае наличия светоотражающих элементов.