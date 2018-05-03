По делу об обслуживании дорог "Ремстройкомплектом" арестован директор еще одной фирмы

В рамках уголовного дела о взяточничестве в петербургской компании "Ремстройкомплект", обслуживавшей дороги в Карелии, арестован гендиректор ООО "Служба заказчика" Сергей Салуев.

Как сообщалось ранее, в 2015 году "Ремстройкомплект" выиграл конкурс на право содержания практически всех карельских дорог в течение пяти лет. Сумма госконтракта составила порядка 6 млрд рублей.

Генподрядчик ООО "Ремстройкомплект" учредил еще одну фирму – ООО "Служба заказчика". Она заключила договоры субподряда с карельскими ДРСУ и ГУП РК "Мост".

По версии следствия, бюджетные деньги далеко не в полном объеме доходили до карельских дорожников. Сотрудники ДРСУ рассказали деловой интернет-газете "Вести Карелии", что "Ремстройкомплект" и "Служба заказчика" оставляли себе 20-25% средств.

Вот здесь – подробнее.