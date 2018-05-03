По делу об обслуживании дорог "Ремстройкомплектом" арестован директор еще одной фирмы
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В рамках уголовного дела о взяточничестве в петербургской компании "Ремстройкомплект", обслуживавшей дороги в Карелии, арестован гендиректор ООО "Служба заказчика" Сергей Салуев.
Как сообщалось ранее, в 2015 году "Ремстройкомплект" выиграл конкурс на право содержания практически всех карельских дорог в течение пяти лет. Сумма госконтракта составила порядка 6 млрд рублей.
Генподрядчик ООО "Ремстройкомплект" учредил еще одну фирму – ООО "Служба заказчика". Она заключила договоры субподряда с карельскими ДРСУ и ГУП РК "Мост".
По версии следствия, бюджетные деньги далеко не в полном объеме доходили до карельских дорожников. Сотрудники ДРСУ рассказали деловой интернет-газете "Вести Карелии", что "Ремстройкомплект" и "Служба заказчика" оставляли себе 20-25% средств.
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