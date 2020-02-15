Почему чиновники в Карелии считают индексацию в 21 рубль благодатью?

Представители республиканской власти считают, что ветераны труда в Карелии получают ежемесячную денежную выплату даже больше положенной по федеральным нормам.

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии обсудил 11 февраля проект республиканского закона об индексации ежемесячных выплат ветеранам труда и другим льготным категориям граждан, вызвавший ожесточенную полемику в социальных сетях. Напомним, глава республики Артур Парфенчиков и депутаты от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук предложили увеличить ветеранские выплаты в 2020 году на 21 рубль.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова убеждена, что республиканские власти чуть ли не облагодетельствовали льготников.

"Если применить к той сумме ежемесячной денежной выплаты, которая изначально была в законе, то получается, что она у нас выросла в 2,8 раза – с 250 рублей до 700 рублей. Если бы мы применили коэффициенты индексации, которые применяет правительство Российской Федерации к своим федеральным льготам, то эта сумма сейчас составляла 494 рубля. То есть если бы мы ежегодно, как Россия, индексировали сумму единовременной денежной выплаты, на сегодняшний день это было бы 494 рубля. Если бы мы применили с 2006 года, как Российская Федерация применяет, коэффициент индексации страховых пенсий, то эта бы сумма сейчас составила 675 рублей. Все равно ниже даже, чем те 700 рублей, которые мы сегодня имеем, и которые предлагаются к индексации", – заявила Ольга Соколова.

Подробности читайте далее.