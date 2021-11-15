Подписано постановление о размере пособия по безработице в 2022 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году до 12792 рубля, но в Карелии он будет больше.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными… минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

В 2021 году размер максимального пособия по безработице составляет 12130 рублей. Это соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) 2020 года.

В Карелии на эту сумму начисляются районные коэффициенты. Например, в Петрозаводске максимальное пособие по безработице составляет 13949 рублей, в северных районах — 16982 рубля.