Подростки изуродовали граффити стены домов в Костомукше

Участковые разобрались с пятью заявлениями от недовольных жителей города горняков.
В правоохранительные органы Костомукши поступило пять заявлений горожан, которые обнаружили надписи и рисунки на постройках.
Участковые выяснили, что граффити схожи, злоумышленники использовали одинаковую краску. Подозреваемыми оказались двое подростков.
Стражи порядка по всем случаям вандализма составили административные материалы и направили их в администрацию Костомукши, где определят наказание, рассказали в МВД Карелии.
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