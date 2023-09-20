Подростки изуродовали граффити стены домов в Костомукше

Участковые разобрались с пятью заявлениями от недовольных жителей города горняков.

В правоохранительные органы Костомукши поступило пять заявлений горожан, которые обнаружили надписи и рисунки на постройках.



Участковые выяснили, что граффити схожи, злоумышленники использовали одинаковую краску. Подозреваемыми оказались двое подростков.

Стражи порядка по всем случаям вандализма составили административные материалы и направили их в администрацию Костомукши, где определят наказание, рассказали в МВД Карелии.