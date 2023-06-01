Подростки купаются в фонтане в центре Петрозаводска, несмотря на непогоду (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане пришли в ужас от подростков-моржей.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» петрозаводчанин, пожелавший остаться неизвестным, опубликовал фотографии, на которых трое юных жителей столицы Карелии решили освежиться в петрозаводском фонтане у «Молекулы фуллерена». Фото подростков-моржей опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», пишет «Фактор News».

Автор фото обеспокоен: «Я сам был ребенком и помню, как это здорово – купаться в фонтане, но когда на улице жара! А сегодня +13°С и дождь».

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