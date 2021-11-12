Подсчитано число работников в Карелии, за которых заплатят «коронавирусные» деньги

Работодатели и работники в Карелии получат обещанные компенсации за вынужденный простой во время длинных выходных в начале ноября.

По данным УФНС по Карелии, заявления направили почти 3 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в республике на общую сумму 131 млн рублей. Из них 124 млн уже выплачено.

Компенсации получают не все, а только те компании и индивидуальные предприниматели, которые заняты в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях.

В Карелии требуемым критериям соответствуют лишь 2,4 тыс. заявителей. «Коронавирусные» деньги за вынужденные каникулы получит 10,3 тыс. работников.

Как рассчитывается размер конмпенсаций, читайте в статье

«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы».