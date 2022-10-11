Погибший на Донбассе военнослужащий из Карелии был награжден Орденом мужества

Глава Карелии рассказал об олончанине Антоне Исаеве, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.

Напомним, в администрации Олонецкого района сообщили о гибели уроженца Олонца Антоне Исаеве.

Глава Карелии Артур Парфенчков выразил соболезнования родным и близким героя.

«Антон Исаев. Олончанин. Профессиональный военный, служил в войсках ВДВ. В 2008 году принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии. Был награжден Орденом мужества. Погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Соболезную родным и близким героя. Карелия скорбит», — пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.