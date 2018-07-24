Появились первые результаты снижения тарифов на электричество для бизнеса в Карелии

Правительство Карелии получило расчеты экономии расходов карельских компаний на электроэнергию после снижения тарифов в 2018 году.

"Специалисты компании "Русский Лесной Альянс" провели мониторинг изменения стоимости электроэнергии, потребляемой на производственные нужды предприятия за период с мая 2017 г. по июнь 2018 г. и пришли к выводу, что в течение календарного года стоимость электроэнергии снизилась на более чем 30%", - сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные компании.

Также в правительстве ссылаются на благодарственное письмо директора ООО "Питкярантский хлеб", поступившее в адрес администрации главы Карелии.

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