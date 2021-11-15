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Появилось объяснение, куда «пропал» депутат, от которого зависели поправки к Конституции Карелии

Новости. Политика
18:13, 23 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Проект изменений в Конституции Карелии сегодня не смогли принять на заседании парламента из-за одного депутата, который по ошибке не участвовал в голосовании.

Это следует из обращения депутата Олега Зайцева на имя председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича.

«При голосовании по первому вопросу повестки заседания Законодательного Собрания Республики Карелия… я ошибочно не голосовал, прошу считать мой голос «за», — говорится в письме.

Как сообщалось ранее, парламент обсуждал поправки к Конституции, которые касаются государственного устройства, местного самоуправления, социальных гарантий, образования и молодежной политики. На предыдущем заседании законопроект был принят в первом чтении, а сегодня их утверждали окончательно.

В поддержку законопроекта высказались 22 депутата, тогда как конституционное большинство, необходимое для принятия поправок в Основной закон республики, составляет 24 парламентария. Спикер Законодательного собрания Элиссан Шандалович поставил конституционные поправки на повторное голосование. Однако и после этого законопроекту не хватило одного депутатского голоса.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-23 20:04:41
И типа все-проголосовал за?
Leopol'd
2021-12-23 19:40:49
Т.е. человек сидит на заседании парламента и не понимает, что идет голосование? Не пора ли принудительно проверять депутатов на наркотики?!
ПлачУ и ПлАчу
2021-12-23 19:20:41
Пора сменить весь состав. Этот никуда не годится - прогульщики.
Вася
2021-12-23 19:20:14
Это Нина Егоровна, 65 лет, из Костромы! У нас горячей воды нет, туалет на улице, половину пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, «скорая» к нам не едет......... У меня вопрос: почему Зеленский не способствует имплементации минских соглашений? Спасибо, дай вам Бог здоровья!
Вася
2021-12-23 18:52:26
Всё хорошо

Жизнь удалась

В этом году построили 2 яхты

,к 2036 году и народу станет полегче

И вообще мешаете наслаждаться жизнью
Вася
2021-12-23 18:46:47
Печаль бесконечная.
Вася
2021-12-23 18:46:22
Вот и сказочке конец,а кто слушал молодец!
Вася
2021-12-23 18:45:19
"дайте девочке микрофон".
User
2021-12-23 18:35:57
А чо, так можно было что ли?!
drug
2021-12-23 18:35:53
Вот он представитель ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ !
Прошу считать мои действия ошибкой - ну очень шикарное заявление !!!
А если все их прежние голосования - ошибки ?
Полицейский выстрелил - а потом написал заявление - типа ошибка.
Не тот орган удалили - ошибка !
Не того посадили ошибка !
Может у нас вся власть ошибка ?
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