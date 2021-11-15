Появилось объяснение, куда «пропал» депутат, от которого зависели поправки к Конституции Карелии

Проект изменений в Конституции Карелии сегодня не смогли принять на заседании парламента из-за одного депутата, который по ошибке не участвовал в голосовании.

Это следует из обращения депутата Олега Зайцева на имя председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича.

«При голосовании по первому вопросу повестки заседания Законодательного Собрания Республики Карелия… я ошибочно не голосовал, прошу считать мой голос «за», — говорится в письме.

Как сообщалось ранее, парламент обсуждал поправки к Конституции, которые касаются государственного устройства, местного самоуправления, социальных гарантий, образования и молодежной политики. На предыдущем заседании законопроект был принят в первом чтении, а сегодня их утверждали окончательно.

В поддержку законопроекта высказались 22 депутата, тогда как конституционное большинство, необходимое для принятия поправок в Основной закон республики, составляет 24 парламентария. Спикер Законодательного собрания Элиссан Шандалович поставил конституционные поправки на повторное голосование. Однако и после этого законопроекту не хватило одного депутатского голоса.