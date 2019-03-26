Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву

В сети решили, что 47-летняя Лера Кудрявцева поправилась.

Лера Кудрявцева поделилась новыми снимками в инстаграме, на которых позирует в шикарном вечернем платье. Однако поклонники принялись обсуждать не наряд ведущей, а ее внешность: часть фолловеров решили, что Лера набрала вес, пишет lady.

"Округлилась, это видно", "То ли ракурс, то ли поправилась заметно", "Беременна?", "Обычно Лера следит за собой, а тут прямо пышечка", — так комментируют фото Леры и ее директора Табриза Шахиди некоторые подписчики.