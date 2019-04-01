Политолог из Карелии стал одним из победителей конкурса анекдотов о выборах

Конкурс Движения в защиту прав избирателей "Голос" приурочен к международному Дню смеха.

Известный карельский политолог Олег Реут оказался одним из победителей конкурса анекдотов о выборах. Его проводило российское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос", региональным координатором которого является Реут. Конкурс был приурочен к международному Дню смеха, который ежегодно отмечается 1 апреля.

Анекдот постоянного автора "Столицы на Онего" вошел в пятерку лучших:

"Два наркомана записались в наблюдатели от Общественной палаты.

– Как думаешь, камеры будут?

– Сказали, что камеры для всех будут".

С другими анекдотами о выборах, которые стали победителями конкурса движения "Голос" можно познакомиться на его сайте. Там опубликованы и другие анекдоты от карельского политолога Олега Реута.