В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в краже

Полиции Петрозаводска требуется помощь в розыске подозреваемого в преступлении, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Сергея К. 1972 года рождения.
Мужчину подозревают в краже.
Всех, кто знает, где можно найти подозреваемого, полиция просит сообщить эту информацию по номеру телефона: 8 981-402-06-14.
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