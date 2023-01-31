Полиция Карелии ищет продавца бросового товара, который обокрал пенсионерку в Олонце

Мужчина славянской внешности продал 75-летней женщине товар на дому и заодно отобрал все деньги, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Олонецкого района проводит проверку по заявлению 75-летней горожанки. Женщина пояснила, что как-то днем в ее квартиру позвонил неизвестный, назвался представителем торговой организации и предложил купить различные товары с большой скидкой.



Женщину привлекли чайный сервиз, кувшин, массажная подушка, постельное белье и мелкая домашняя утварь.



Она предупредила гостя, что может заплатить только тысячу рублей, однако он сообщил, что этого недостаточно, силой забрал из ее кошелька три тысячи, после чего скрылся.

Сотрудники полиции ищут подозреваемого, жертвой которого могут стать другие жители республики.

Это мужчина славянской внешности, на вид ему 30-35 лет, худощавого телосложения, предпочитает деловой стиль одежды. Предположительно, передвигается на белом Volkswagen Polo.

Всех, кто знает его, полиция просит сообщить эти данные по номерам телефонов: 8 (814-36) 4-14-18, или 02.