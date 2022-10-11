Полиция задержала рыбаков, ловивших ряпушку на озере в Карелии, возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции Пряжинского района Карелии задержали двух местных жителей, которые незаконно ловили сетями ряпушку на озере Вохтозеро.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Нарушителей поймали в тот момент, когда они доставали улов — 156 экземпляров ряпушки.

В ходе разбирательства выяснилось, что рыбаки, не имея разрешительных документов, установили на ночь около трехсот метров сетей. Полиция оценила ущерб водным биологическим ресурсам на сумму порядка 78 тыс. рублей.

Полицейские изъяли весь улов, сети, лодочный мотор и лодку.

Подозреваемые оказались местными жителями. По их словам, они ловили ряпушку с целью промысловой добычи рыбы.

Браконьеры возместили ущерб, но тем не менее против них возбуждено уголовное дело.