Полтора миллиона куриных яиц поступили в Россию из Турции

В страну поступила новая партия яиц от южного партнера.

Турция к 25 января поставила в Россию 1,5 млн пищевых яиц. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает Интерфакс.

Очередная партия в 316,8 тыс. штук была ввезена через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в четверг.

Как сообщалось, Россия также импортирует яйца из Азербайджана. По данным на 11 января их было ввезено 3,3 млн штук. Азербайджан начал поставки в декабре 2023 года.

Импорт активизировался на фоне резкого роста цен на яйца в РФ. Для стабилизации ситуации правительство обнулило на полгода пошлину на их ввоз. Предполагается, что эта мера позволит ввезти 1,2 млрд яиц.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре — на 18,2%. В январе потребительские цены начали снижаться. С 10 по 15 января яйца подешевели на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, с 16 по 22 января падение ускорилось до 1,4%.