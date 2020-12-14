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Получать услуги нотариусов можно будет через портал госуслуг

Новости. Общество
16:33, 15 Декабря 2020
фото: © ТАСС/ Ярослав Чингаев
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Ряд нотариальных действий в первой половине 2021 года станет доступен на портале госуслуг.

Соответствующий проект постановления правительства разработало Минэкономразвития, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

Инициатива министерства предлагает расширить перечень функций портала госуслуг дистанционным взаимодействием с нотариусами.

В частности, граждане смогут подать в онлайн-режиме заявление об открытии наследственного дела, получить свидетельство о верности перевода и исполнительную подпись по взысканию денег или имущества от должника.

Какие еще нотариальные услуги станут доступны на портале госуслуг, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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