Получить налоговые вычеты можно будет "нажатием одной кнопки", обещает ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) объединит личный кабинет налогоплательщика с данными онлайн-касс, что позволит упростить процедуру получения налоговых вычетов для граждан.
Об этом сообщил на заседании расширенной коллегии руководитель ФНС Даниил Егоров.
"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", - приводит его слова пресс-служба ведомства.
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