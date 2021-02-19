Получить налоговые вычеты можно будет "нажатием одной кнопки", обещает ФНС

"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

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