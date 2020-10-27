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Получивших гранты фермеров перестали наказывать за срыв бизнес-планов: разъяснения Минсельхоза РК

Новости. Экономика
11:23, 28 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев
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Фермеры, получившие гранты по программе "Агростартап" на создание своего дела, и не сумевшие выполнить показатели бизнес-плана, могут избежать наказания.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" специалист Минсельхоза Карелии Мария Першина.

"В октябре месяце были внесены изменения в требования федерального законодательства для грантополучателей 2019-2020 годов. У них могут быть пересмотрены показатели деятельности хозяйства, то есть мы можем не применять санкции за их неисполнение. Решение будет приниматься министерством комиссионно", - пояснила Першина.

Она также назвала виды деятельности, на которые чаще всего выдаются гранты "Агростартап" в Карелии.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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