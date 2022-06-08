Пользователям карты «Мир» будет доступен новый способ оплаты без пластика

В России введут новый способ оплаты картой «Мир» QR-кодом с 25 октября.

Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Известия». Оплатить покупки станет возможно с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги. Внедрять новый способ оплаты начнут с 25 октября. Планируется, что код будет формироваться в программе Mir Pay или в приложении банка. Использовать такой способ будет возможно только после аутентификации держателя карты.

«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона», — пояснили представители НСПК «Мир».

Как пояснили в банке «Открытие», этот способ оплаты будет удобнее, чем действующий на данный момент в системе быстрых платежей (СБП). «Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж», — пояснили там.

Систему QR-кодов уже активно используют в Китае. В частности, она работает в приложениях WeChat и Alipay, через которое граждане страны совершают платежи и путешествуют в общественном транспорте.

В начале июня глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ключевым направлением работы ведомства является содействие расширению использования карты «Мир» за рубежом. «Рассчитываем, что до конца этого года карту „Мир“ будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян», — сообщила она.

О намерении принимать карты «Мир» уже заявили власти Таиланда. В настоящее время рассматривается вопрос запуска пилотного проекта по внедрению платежной системы на наиболее популярных курортах — Пхукете и в Бангкоке. До этого, в мае, о похожих планах сообщали власти Шри-Ланки и Египта.

В настоящее время карты «Мир» принимаются в 10 странах. Среди них Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Использование карт «Мир» за рубежом для российских граждан стало актуально после ухода из страны международных систем Visa и Mastercard. Решение было принято по причине введения антироссийских санкций. Выпущенные в России страны карты этих платежных систем продолжили работать на территории страны, но стали недоступны для оплаты в других государствах.