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Посетители известного в Петрозаводске кафе приняли его хозяина за бомжа

Новости. Общество
07:25, 28 Июня 2022
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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Вид карельского скульптора, владельца «Crema Caffe» Сергея Гапановича шокировал гостей заведения.

Сергей Гапанович, создатель знаменитой «Долины зайцев» мало обращает внимание на свой внешний вид. Ему все равно, как он выглядит и во что одет. Раньше из мастерской он приезжал в кафе как бомж. Об этом он признался «Столице на Онего».

«И был случай, когда меня гостья пыталась выгнать из собственного кафе. Типа бомжам здесь не место. Она потом еще написала гневное сообщение в соцсети о том, что «Crema» каких-то неправильных людей пускает», - рассказал Сергей Гапанович.

Свидетели этой сцены в кафе смеялись.

«Там же и сотрудники в это время были, и постоянные гости. Когда она начала меня перед барменом отчитывать, ребята не выдержали и начали хохотать», - признался предприниматель и скульптор.

Сергей Гапанович стал героем рубрики «Кофе со сливками». Подробнее читайте здесь.

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