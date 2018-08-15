После пожара в Успенской церкви в Карелии обсудили вопросы неоязычества и других деструктивных культов

В Петрозаводске состоялась встреча с известным российским религиоведом, историком религии и исламоведом, доктором исторических наук Романом Силантьевым.

Как рассказали в карельской епархии, встреча прошла в Петрозаводске 13 августа. Ее тема - "Неоязычество и другие деструктивные культы в России и Карелии".

"Роман Анатольевич рассказал о том, какие наиболее распространенные секты действуют сейчас на территории Карелии и России в целом, а также какую опасность несут различные радикальные культы, в том числе о террористической угрозе", – отметили в епархии.

Роман Силантьев - автор более ста публикаций, в том числе в "Большой Российской энциклопедии", "Православной энциклопедии" и энциклопедии "Народы и религии мира" и 10 книг по исследованию ислама, автор-составитель интерактивной карты всех религиозных общин России, исполнительный директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки России по теологии.

Напомним, 10 августа в Кондопоге сгорел Успенская церковь.