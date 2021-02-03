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Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)

Новости. Общество
13:53, 04 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Реконструкция здания карельской таможни в Петрозаводске, по всей вероятности, еще привлечет внимание правоохранительных органов.

В Петрозаводске провели реконструкцию здания карельской таможни на улице Ф. Энгельса. Дом из красного кирпича с богатым историческим прошлым превратился в стандартное и безликое офисное здание. Обратившиеся в редакцию "Столицы на Онего" горожане считают, что таким образом была уничтожена визитная карточка Петрозаводска.

"Здание таможни стоит на пересечении улиц Энгельса и Красной. И там десятилетиями сохранялся определенный архитектурный ансамбль из домов, построенных из красного кирпича. В него входило здание статистики и таможни. А теперь вместо таможни появился серый офис-монстр…", - написали в редакцию возмущенные петрозаводчане.

Между тем, как стало известно, реконструкция здания карельской таможни обошлась в 90 млн рублей из федерального бюджета (информация об этом содержится на сайте госзакупок). При этом госконтракт был заключен карельской таможней с единственным участником аукциона – крупной строительной фирмой, в середине 2019 года. Почему победила именно эта строительная компания, и в торгах не смогли принять участие другие желающие, остается загадкой. 

По словам очевидцев, работы на объекте проводились другими организациями, при этом сроки завершения строительства неоднократно переносились. Этот блок здания уже считали отремонтированным и введенным в эксплуатацию, но в нем не работали системы отопления, вентиляции и кондиционирования; не были завершены и строительно-монтажные работы.

"Столица на Онего" направила запрос в таможню, чтобы прояснить ситуацию.

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Комментарии

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Иван
2021-02-04 15:00:09
как-то не очень это здание мне нравилось в кирпиче, вообще этот "стиль" спорный, Минздрав на Ленина красивым не назвать, скорее, страшным. Но в пластике - это просто отвратительно. На Гюллинга тоже превратили приятно облицованное здание в очередную пальмовую шоколадку. 90 миллионов на облицовку - ну вполне адекватная стоимость (учитывая привычный "процентик" в карман)
zanoza
2021-02-04 14:51:11
Деньги на ветер и в чей-то карман. Мы не будем жить достойно,пока будет твориться вот такое безобразие.
Os
2021-02-04 14:31:52
В дуре этой что исторического? Вот на его месте да, были когда-то исторические деревяшки Сенаторки.
Изя
2021-02-04 14:31:20
Разворовали всё и за границу не езди ))) Чем они там занимаются , если границы закрыты ??? :)
театральный критик
2021-02-04 14:14:52
Диванные эксперды. Если красный кирпич не защитить хотя бы штукатуркой, он рассыплется буквально через 10-15 лет в наших климатических условиях. Офф подтвердит. У него образование учителя труда.
бюджет
2021-02-04 14:56:10
театральный критик, Критик! Ежели этто здание было из кондопожского кирпича, лет 20 взад его везде пихали, то понятно, развалится. "Федя" в Березовке завод кирпичный построил, кирпичи ВСЕМ втюхивал, а ГЛИНА ...ОВНО, кирпич разваливается под дождем. Там история интересная....
David
2021-02-04 14:21:33
театральный критик, Да ты кирпич от камня отличить не можешь! А что там про кирпич говорить!
театральный критик
2021-02-04 14:53:14
David, камнями диаспорнутые в собак кидаются на исторической родине. Есть минералы и горные породы. И есть кирпич. И есть каменщики. Это профессия. И есть еще другие каменщики. Это масоны.
Вася
2021-02-04 14:08:12
--Скажите, здесь живёт владелец дворца Ротенберг?
--Да, третий подземный этаж направо.
David
2021-02-04 14:07:04
Холодно работать сидя, утепляются. С какого перепоя это старинное здание? :)
Саныч
2021-02-04 13:58:37
Конечно, старинное здание. Аж из прошлого века.
Гость
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