Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)

Реконструкция здания карельской таможни в Петрозаводске, по всей вероятности, еще привлечет внимание правоохранительных органов.

В Петрозаводске провели реконструкцию здания карельской таможни на улице Ф. Энгельса. Дом из красного кирпича с богатым историческим прошлым превратился в стандартное и безликое офисное здание. Обратившиеся в редакцию "Столицы на Онего" горожане считают, что таким образом была уничтожена визитная карточка Петрозаводска.

"Здание таможни стоит на пересечении улиц Энгельса и Красной. И там десятилетиями сохранялся определенный архитектурный ансамбль из домов, построенных из красного кирпича. В него входило здание статистики и таможни. А теперь вместо таможни появился серый офис-монстр…", - написали в редакцию возмущенные петрозаводчане.

Между тем, как стало известно, реконструкция здания карельской таможни обошлась в 90 млн рублей из федерального бюджета (информация об этом содержится на сайте госзакупок). При этом госконтракт был заключен карельской таможней с единственным участником аукциона – крупной строительной фирмой, в середине 2019 года. Почему победила именно эта строительная компания, и в торгах не смогли принять участие другие желающие, остается загадкой.

По словам очевидцев, работы на объекте проводились другими организациями, при этом сроки завершения строительства неоднократно переносились. Этот блок здания уже считали отремонтированным и введенным в эксплуатацию, но в нем не работали системы отопления, вентиляции и кондиционирования; не были завершены и строительно-монтажные работы.

"Столица на Онего" направила запрос в таможню, чтобы прояснить ситуацию.