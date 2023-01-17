Постоянное представительство Карелии при президенте РФ ищет специалиста с системным мышлением

Полпредство Карелии при президенте объявило конкурс на замещение вакантной должности консультанта.

В постоянном представительстве региона при президенте Российской Федерации открыта вакансия должности государственной гражданской службы Республики Карелия старшей группы должностей категории «специалисты». Здесь требуется консультант. Объявление разметили на сайте правительства республики.

Область профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: регулирование имущественных отношений.

Виды профессиональной деятельности консультанта:

- управление, распоряжение и контроль за имуществом, находящимся в собственности Республики Карелия в области земельных отношений;

- организация сделок с государственным имуществом, находящимся в собственности Республики Карелия в области земельных отношений.

Кандидат на должность должен иметь высшее образование. Рекомендуемые специальности, направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция» или иные.

Среди требований к базовым знаниям и умениям специалиста - знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий; умение мыслить системно; умение работать в стрессовых условиях.

Подробнее о вакансии можно узнать здесь.