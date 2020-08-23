Поступления собственных доходов в бюджет Карелии упали на 14%

Республиканская казна недосчиталась налога на прибыль, но получила больше налога на доходы физических лиц.

По итогам семи месяцев нынешнего года в бюджет Карелии поступило около 14,5 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом их объем поступлений сократился на 14%.

Особенно заметно упали поступления налога на прибыль. По данным республиканского министерства финансов, они снизились наполовину и составили всего около 2,9 миллиарда рублей. Правда, при этом в Карелии выросли поступления налога на доходы физических лиц. Объем этих поступлений в январе-июле увеличился на 4% и достиг 5,2 миллиарда рублей.