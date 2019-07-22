Правила провоза багажа через границу России ужесточаются

С 19 августа в России начнут действовать новые нормы, регулирующие провоз в багаже через границу фруктов, овощей и цветов.

По новым правилам россияне имеют право провезти через границу не более не более пяти килограммов фруктов и овощей. Количество букетов, разрешенных к провозу ограничивается тремя, каждый из которых должен содержать не больше "15 цветков, листьев или других частей растений".

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии"