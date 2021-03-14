Правительство Карелии одобрило отчуждение здания трансформаторной в Новой Вилге

Здание находится в хозяйственном владении ГУП "КарелЭнергоХолдинг".
Правительство Карелии одобрило отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием республики "КарелЭнергоХолдинг". Речь идет о здании трансформаторной в поселке Новая Вилга Прионежского района.
Согласно правительственному распоряжению, здание планируется выставить на торги по цене 51 тысяча рублей. Однако документ предусматривает обременение новому собственнику трансформаторной в виде обязанности по модернизации и эксплуатации.
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