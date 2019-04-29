11:05, 29 Апреля 2019
Правительство Карелии планирует выделить 100 млн рублей Карелавтотрансу для покупки автобусов
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Такая сумма указана в проекте поправок к бюджету на 2019 год, который направил в парламент глава Карелии Артур Парфенчиков.
Согласно документу, эти деньги пойдут на "приобретение автобусов для ГУП РК "Карелавтотранс" в целях повышения качества организации межмуниципального и междугороднего автобусного сообщения".
Ранее глава республики заявил, что износ автопарка составляет около 80%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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