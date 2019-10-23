Предприятие по переработке дикоросов получит 600 тысяч из бюджета Карелии

По результатам конкурсного отбора Минэконмразвития Карелии выделило субсидии предприятиям, работающим в различных сферах экономики.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, переработка дикоросов – одно из самых динамично развивающихся направлений.

"Производством вкусных и полезных продуктов из даров северного леса с 2016 года занимается "Мама Карелия", - рассказал Парфенчиков. - Предприятие осваивает современные технологии и рецептуры, которые позволяют наладить выпуск новых продуктов из привычного сырья. Субсидия на общую сумму около 600 тысяч руб. – это возможность возместить часть затрат на электроэнергию, присоединение к электросетям и лизинговые платежи.

Еще одна субсидия предназначена для поддержки малого бизнеса в сфере туризма. Предприниматель Ольга Павлова направит почти 672 тысячи рублей на развитие базы отдыха "Микли-Ольгино" в Лахденпохском районе".

За получением субсидий предприниматели могут обращаться в Министерство экономического развития и промышленности Карелии.