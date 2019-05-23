Представители бизнеса выступили против включения времени сотрудников на дорогу в рабочий день

Реализация подобной инициативы приведет к подорожанию товаров в стране.

Как пишет News.ru, председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров направил депутату Госдумы Виталию Милонову письмо с просьбой отозвать соответствующую инициативу.

По мнению Федорова, реализация подобной инициативы приведет к росту издержек на оплату труда сотрудников торговых организаций на 30%, а также к подорожанию товаров в стране. Также существует риск того, что сотрудники начнут искусственно растягивать время в дороге на работу.

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