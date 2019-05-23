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Новости. Экономика
09:20, 23 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

Представители бизнеса выступили против включения времени сотрудников на дорогу в рабочий день

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Реализация подобной инициативы приведет к подорожанию товаров в стране.

Как пишет News.ru, председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров направил депутату Госдумы Виталию Милонову письмо с просьбой отозвать соответствующую инициативу.

По мнению Федорова, реализация подобной инициативы приведет к росту издержек на оплату труда сотрудников торговых организаций на 30%, а также к подорожанию товаров в стране. Также существует риск того, что сотрудники начнут искусственно растягивать время в дороге на работу.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Горожанин
2019-05-23 09:58:52
В условиях роста производительности труда (в значительной части - за счет его интенсификации) мы подходим к ситуации, когда человек физически не может эффективно работать весь 8 часовой рабочий день (который, к тому же с учетом дороги для многих составляет 11-12 часов). Наверное, представителям бизнеса надо подумать о сокращении рабочего дня - пусть этот час человек отдохнет дома, чем "нееффективно" проведет его на работе
German
2019-05-23 09:38:01
Один идиот-депутат что то ляпнет , потом всей страной обсуждает . Это как про инициативу 10 дневного отдыха без больничного после очередного запоя .
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