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Новости. Общество
14:40, 12 Июля 2019
фото: @ Уполномоченный по правам ребенка в Карелии / vk.com/deti_karelia_ru

Президент благотворительного фонда им. Арины Тубис стала членом Общественной палаты Карелии

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Юлия Тубис по итогам голосования вошла в состав Общественной палаты.

В группе "ВКонтакте" уполномоченного по правам ребенка в Карелии сообщили, что 11 июля Президент благотворительного фонда им. Арины Тубис, член Совета при главе Карелии по вопросам добровольчества (волонтерства), общественный помощник уполномоченного по правам ребенка Юлия Тубис вошла в состав Общественной палаты Республики Карелия.

Также доизбраны в состав Общественной палаты:

- вице-президент фонда развития молодёжного парламентаризма в Карелии, заместитель директора по связям с общественностью благотворительного фонда С. Пирожникова "Основа" Екатерина Алексеева;

- координатор международного отдела "Карельский региональный центр молодёжи", директор фонда территориального развития "Карьяла" Лиана Вагузенкова;

- заместитель председателя общественной организации "Сегежанка", председатель общественного комитета по реализации посланий президента в Сегежском районе Марина Романова.

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Комментарии

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Саныч
2019-07-12 14:50:54
Это замечательно.
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