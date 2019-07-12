Президент благотворительного фонда им. Арины Тубис стала членом Общественной палаты Карелии

фото: @ Уполномоченный по правам ребенка в Карелии / vk.com/deti_karelia_ru

Юлия Тубис по итогам голосования вошла в состав Общественной палаты.

В группе "ВКонтакте" уполномоченного по правам ребенка в Карелии сообщили, что 11 июля Президент благотворительного фонда им. Арины Тубис, член Совета при главе Карелии по вопросам добровольчества (волонтерства), общественный помощник уполномоченного по правам ребенка Юлия Тубис вошла в состав Общественной палаты Республики Карелия.

Также доизбраны в состав Общественной палаты:

- вице-президент фонда развития молодёжного парламентаризма в Карелии, заместитель директора по связям с общественностью благотворительного фонда С. Пирожникова "Основа" Екатерина Алексеева;

- координатор международного отдела "Карельский региональный центр молодёжи", директор фонда территориального развития "Карьяла" Лиана Вагузенкова;

- заместитель председателя общественной организации "Сегежанка", председатель общественного комитета по реализации посланий президента в Сегежском районе Марина Романова.