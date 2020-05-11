Президент распорядился частично списать налоги малому и среднему бизнесу

Президент России Владимир Путин предложил списать налоговые платежи за II квартал текущего года малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики.

Президент напомнил, что такие предприятия уже получили отсрочку по налогам и страховым взносов на полгода с возможностью гасить их затем равными долями в течение года.

"Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за II квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на ИП и компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях экономики, и на социально-ориентированные НКО", - сказал Путин.

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