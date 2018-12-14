Приставы Карелии нашли должницу, находящуюся в федеральном розыске

В ходе рейда должницу отыскали в Пудоже и отправили под арест, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Приставы получили информацию о том, что должница по ряду исполнительных производств, объявлена в федеральный розыск.

По решению суда условный срок был заменен наказанием в виде лишения свободы.

Женщину обнаружили в Пудоже. Судебные приставы передали должницу УФСИН по Карелии.



