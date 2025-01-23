В Карелии выставили на аукцион арестованное имущество

Лотом стала квартира в Петрозаводске.

Открытый аукцион по продаже арестованного УФССП Карелии имущества объявлен на электронной торговой площадке «РТС-тендер», сообщили в телеграм-канале управления.

Лотом стала квартира в Петрозаводске площадью 36 кв м.



Дополнительные сведений о лоте можно получить у организатора торгов — ООО «ЛОГИСТИКС СОЛЮШЕНС» по предварительному запросу на электронную почту ls.ulsk@mail.ru



Подробная информация размещена также на официальном сайте управления.