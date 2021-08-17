Продавец магазина в Петрозаводске рассказала, как персоналу приходиться защищать покупателей от грабителей

Сотрудница одной из торговых сетей в Петрозаводске рассказала об участившихся случаях нападения грабителей на магазины и том, какую опасность они представляют для покупателей.

Своими переживаниями она поделилась в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«За последние полгода увеличилось количество воров… и, увы, наркоманов которые тоже воруют. Мы своей женской силой убираем этих людей из магазина, понимая что они могут навредить всем кто рядом, защищая себя… Особо не адекватные пытаются все разгромить и кого-нибудь ударить, сопровождая матом… Сколько раз мы прикрывали детей и просто покупателей, не счесть. Мы не ждём славы…ничего. Просто просим вас быть внимательней… Сразу говорите любому продавцу, держитесь в стороне. Этот человек может предоставлять опасность», — рассказала женщина.

По ее словам, сотрудники охранных фирм прибывают по вызову через 10-25 минут.

«Полиция!!! Где рейды?! Где проверки???», — написала автор поста.