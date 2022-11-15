Проект по борьбе со сбросом нефтепродуктов в Онежское озеро в Петрозаводске остановлен из-за санкций

Международный проект PeatStop, нацеленный на улучшение очистки ливневых стоков для предотвращения загрязнения Онежского озера больше не получает финансирования из Финляндии.

Это следует из проекта изменений в бюджете Петрозаводска на 2022 год.

В пояснительной записке говорится, что в городскую казну не поступили 288,6 тыс. рублей, которые планировали направить финские организаторы проекта.

Это произошло «в связи с приостановкой взаимодействия с международными партнерами в результате сложившейся экономической и геополитической ситуации», сказано в документе.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта, который начался в 2021 году, планировалось определить объем ливневых стоков и уровень их загрязнения в районе Приозерного парка на улице Московской. Этот сток является основным источником загрязнения озера нефтепродуктами. Там собирались установить фильтр для улавливания нефтепродуктов с использованием торфа.



