Проект по борьбе со сбросом нефтепродуктов в Онежское озеро в Петрозаводске остановлен из-за санкций

Международный проект PeatStop, нацеленный на улучшение очистки ливневых стоков для предотвращения загрязнения Онежского озера больше не получает финансирования из Финляндии.
Это следует из проекта изменений в бюджете Петрозаводска на 2022 год.
В пояснительной записке говорится, что в городскую казну не поступили 288,6 тыс. рублей, которые планировали направить финские организаторы проекта.
Это произошло «в связи с приостановкой взаимодействия с международными партнерами в результате сложившейся экономической и геополитической ситуации», сказано в документе.
Как сообщалось ранее, в рамках проекта, который начался в 2021 году, планировалось определить объем ливневых стоков и уровень их загрязнения в районе Приозерного парка на улице Московской. Этот сток является основным источником загрязнения озера нефтепродуктами. Там собирались установить фильтр для улавливания нефтепродуктов с использованием торфа.
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