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Профильный комитет парламента Карелии поддержал "заморозку" зарплат республиканских чиновников

Новости. Экономика
11:01, 11 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Должностные оклады госслужащих планируется "заморозить" до начала следующего года.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии поддержал 11 марта проект поправки в региональный закон о некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности. Поправка, предложенная главой республики Артуром Парфенчиковым, приостанавливает до 1 января 2022 года действие положений этого закона, предусматривающих ежегодную индексацию должностных окладов карельских чиновников с учетом уровня инфляции.

Как отмечено в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту, документ направлен на недопущение расходов республиканского бюджета. Такая же мера была предпринята федеральными властями в конце прошлого года. Предложение главы Карелии было поддержано профильным комитетом республиканского парламента единогласно. 

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