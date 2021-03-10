Профильный комитет парламента Карелии поддержал "заморозку" зарплат республиканских чиновников

Должностные оклады госслужащих планируется "заморозить" до начала следующего года.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии поддержал 11 марта проект поправки в региональный закон о некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности. Поправка, предложенная главой республики Артуром Парфенчиковым, приостанавливает до 1 января 2022 года действие положений этого закона, предусматривающих ежегодную индексацию должностных окладов карельских чиновников с учетом уровня инфляции.

Как отмечено в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту, документ направлен на недопущение расходов республиканского бюджета. Такая же мера была предпринята федеральными властями в конце прошлого года. Предложение главы Карелии было поддержано профильным комитетом республиканского парламента единогласно.