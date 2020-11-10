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Профсоюзы предложили переизбрать Косенкова своим лидером в Карелии: он уже 10 лет занимает пост

Новости. Общество
11:46, 11 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Исполком Федерации независимых профсоюзов России заявил о готовности оставить Илью Косенкова в кресле карельского профсоюзного лидера на новый срок.

Исполком ФНПР предложил избрать на новый срок нынешнего председателя Союза организаций карельских профсоюзов Илью Косенкова. Об этом информирует сайт профсоюзов Карелии.

Сообщается, что 20 ноября состоится отчетно-выборная конференция, на которой будут избраны управленцы союза. 

Илья Косенков занимает кресло профсоюзного лидера Карелии в течение без малого десяти лет. Он занял этот пост в декабре 2010 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рая
2020-11-11 13:43:55
Скольский тип, ещё помним скандал в Марциальные волах, где они с Пашей пошуровали неплохо и были уволены, теперь он столько лет "профсоюзный лидер" , смешно и грустно...
zanoza
2020-11-11 13:38:09
Удобный для власти "лидер", так до пенсии спокойненько и досидит в профсоюзном кресле , ведь никому не мешает.
Острый
2020-11-11 13:24:20
Этот бездельник удобен властям,значит назначат!
В Европе таких "лидеров" профсоюзных взашей гонят, там за народ свой профсоюзы бьются...а у нас ...сами знаете...
Саныч
2020-11-11 12:21:58
10 лет нифига не делать-это ж с ума можно сойти.
агрекалчнутый
2020-11-11 12:00:33
Профсоюзы для лохов. Думающие интеллектуалы работают на себя.
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