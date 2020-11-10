Профсоюзы предложили переизбрать Косенкова своим лидером в Карелии: он уже 10 лет занимает пост

Исполком Федерации независимых профсоюзов России заявил о готовности оставить Илью Косенкова в кресле карельского профсоюзного лидера на новый срок.

Исполком ФНПР предложил избрать на новый срок нынешнего председателя Союза организаций карельских профсоюзов Илью Косенкова. Об этом информирует сайт профсоюзов Карелии.

Сообщается, что 20 ноября состоится отчетно-выборная конференция, на которой будут избраны управленцы союза.

Илья Косенков занимает кресло профсоюзного лидера Карелии в течение без малого десяти лет. Он занял этот пост в декабре 2010 года.