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«Договариваться, а не устраивать скандалы»: производители молока о конфликте с молокозаводами Карелии

Новости. Общество
07:15, 11 Октября 2021
фото: © Егор Алеев / ТАСС

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Олонецкий молочный комбинат готов уволить своих 70 работников, не дожидаясь переговоров с представителями органов власти и отказываясь от поставок молока.

Сельхозпроизводители Карелии, работающие сегодня с предприятиями Вологодской области, заявили, что по-прежнему готовы поставлять молоко на местные комбинаты.

«Идет шумиха: Олонецкий молочный комбинат погибает. С 1 октября мы повысили цены на молоко, а на заводе уже всех готовы уволить. Ребята, мы готовы к диалогу! Мы всегда шли и идем вам на встречу. Но почему мы должны начинать решать проблему с завода, „прослойки“, а не с деревни, совхоза, откуда идет молоко. В Карелии осталось всего 8 хозяйств, и все они на грани», — возмущен бывший директор совхоза «Искра», который сегодня находится в стадии реорганизации, Юрий Бурцев.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье «Молокозаводы Карелии ведут свою игру?»

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