Производство крепких спиртных напитков резко выросло на фоне общего спада промышленности Карелии

Промышленное производство в Карелии за 7 месяцев 2022 года сократилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в ряде отраслей произошел рост показателей.

Об этом говорится в отчете Карелиястата «Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-июль 2022 года».

В этот период, в частности, выросло производство гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства (на 24,6%), добыча песков природных (на 21,6%), плит древесно-стружечных (на 9,7%), мебели (на 18,3%), сумок бумажных (на 10,9%). Увеличился выпуск оконных блоков (на 28,9%) и дверных блоков (на 11%). Выросло производство бетона (на 17,7%).

В пищевой промышленности больше выпущено кормов готовых для сельскохозяйственных животных (на 27,2%), творога (на 18,7%), кондитерских изделий (на 17,5%), муки (на 7,6%), масла сливочного (на 5,2%). А производство крепких ликёроводочных напитков выросло на 75,9%.

Кроме того, произошло увеличение производства в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Эта сфера деятельности также учитывается статистикой при подсчете индексов промышленного производства.

Вместе с тем, сократились обрабатывающие производства, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии. В частности, упало производство топливной щепы и гранул, лесоматериалов, конструкций из черных металлов, бумаги и картона. Снизился выпуск изделий колбасных и хлебобулочных, плодоовощных консервов, рыбы переработанной и консервированной, мясных полуфабрикатов, сыра и молока.