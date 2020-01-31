890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Пенсионная реформа в действии: вместе со всякими льготами приятель "попал" на миллион" 3
31.01.2020 15:44
ЧП: В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (ВИДЕО) 18+ 2
31.01.2020 16:23
Уволилась директор, со скандалом занявшая пост руководителя лицея №13 в Петрозаводске 4
31.01.2020 16:08
Стало известно, что под обрушившейся крышей СКК в Санкт-Петербурге погиб житель села Деревянное в Карелии 2
31.01.2020 19:22

Противочумные костюмы приготовили в инфекционной больнице Карелии на случай коронавируса

Новости. Общество
08:51, 01 Февраля 2020
фото: Минздрав Карелии
Загрузка...

Республиканскую инфекционную больницу готовят для приема граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию

Минздрав Карелии отчитался о мерах, которые принимаются для обеспечения медицинской помощи больным коронавирусом. Так, в Республиканской инфекционной больнице есть боксы, которые могут быть использованы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию с целью их изоляции, уточнения диагноза и лечения. Для работы с такими больными приготовлены все необходимые средства индивидуальной защиты: противочумные костюмы многократного использования и одноразовые защитные комплекты, специальные респираторы и одноразовые маски.

По данным Минздрава, в больнице есть в достаточном количестве наборы для отбора биологического материала от больных для проведения лабораторных исследований. Приемное отделение и остальные отделения больницы оснащены пульсоксиметрами.

Тяжелых больных с подтвержденным диагнозом в больнице готовы разместит в реанимационном отделении, оснащенном необходимым медицинским оборудованием.

Как сообщили в Минздраве, в Республиканской больнице уже проведены внеплановые учеба и инструктажи с медицинскими сотрудниками по вопросам клиники, диагностики, лечения коронавирусной инфекции, вопросам предупреждения распространения инфекции, проведения противоэпидемических мероприятий, использованию средств индивидуальной защиты, мерах личной профилактики. 

В Министерстве здравоохранения России разработали Памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции.

Ранее главный инфекционист Карелии рассказал, стоит ли бояться коронавирусной инфекции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства

Аналитика

31.01.2020 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 8
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 10
31.01.2020 14:54
Дёшево, но модно: 5 бюджетных образов, которые подобрал стилист
31.01.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
31.01.2020 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»