Противочумные костюмы приготовили в инфекционной больнице Карелии на случай коронавируса

Республиканскую инфекционную больницу готовят для приема граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию

Минздрав Карелии отчитался о мерах, которые принимаются для обеспечения медицинской помощи больным коронавирусом. Так, в Республиканской инфекционной больнице есть боксы, которые могут быть использованы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию с целью их изоляции, уточнения диагноза и лечения. Для работы с такими больными приготовлены все необходимые средства индивидуальной защиты: противочумные костюмы многократного использования и одноразовые защитные комплекты, специальные респираторы и одноразовые маски.

По данным Минздрава, в больнице есть в достаточном количестве наборы для отбора биологического материала от больных для проведения лабораторных исследований. Приемное отделение и остальные отделения больницы оснащены пульсоксиметрами.

Тяжелых больных с подтвержденным диагнозом в больнице готовы разместит в реанимационном отделении, оснащенном необходимым медицинским оборудованием.

Как сообщили в Минздраве, в Республиканской больнице уже проведены внеплановые учеба и инструктажи с медицинскими сотрудниками по вопросам клиники, диагностики, лечения коронавирусной инфекции, вопросам предупреждения распространения инфекции, проведения противоэпидемических мероприятий, использованию средств индивидуальной защиты, мерах личной профилактики.

В Министерстве здравоохранения России разработали Памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции.

Ранее главный инфекционист Карелии рассказал, стоит ли бояться коронавирусной инфекции.