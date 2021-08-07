Психологи прошлись «колесом» по судьбам женщин, находящихся в СИЗО в Петрозаводске

Психологи СИЗО-1 используют в работе с женщинами, подозреваемыми в преступлениях, методику «Колесо жизненного баланса», сообщили в УФСИН по Карелии.

Специалисты часто используют упражнение «Колесо жизненного баланса» при групповой психокоррекционной работе с обвиняемыми, подозреваемыми женщинами, находящимися в следственном изоляторе. На основе данной методики можно провести диагностику и анализ жизни на данный момент и составить план ее изменения.

Данное упражнение является достаточно эффективным и представляет собой 8 секторов жизни, над которыми человек должен работать, чтобы быть в гармонии с собой и чувствовать себя счастливым. Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, зачастую пребывают в полной растерянности, не зная, какая жизнь будет ждать их завтра. Подобная психокоррекционная работа помогает им лучше понять свои внутренние ощущения, восполнить недостающий баланс положительных эмоций и переосмыслить те аспекты жизни, которые привели их в места лишения свободы.

«Упражнение „Колесо жизненного баланса“ является на наш взгляд, одной из самых действенных методик в работе психологов. На групповых тренингах у женщин есть возможность проявить свои личные качества, раскрыться и, хотя бы ненадолго, забыть и отвлечься от текущих жизненных проблем. „Колесо баланса“ служит неким „рычагом“, который способствует глубокому самоанализу и вдохновляет человека на приближение к продуктивной, осмысленной жизни, где большая часть дней наполнена теплыми, радостными эмоциями и впечатлениями», — поясняет психолог психологической лаборатории Людмила Графова.

По мнению женщин, находящихся в СИЗО, именно семейное благополучие, любовь и здоровье могут привести человека к заветной двери под названием «Счастье». Дружеские отношения и наличие постоянной крыши над головой, по их словам, являются второстепенным дополнением, которое дает каждому человеку уверенность в завтрашнем дне и необходимое общение, которое является немаловажным аспектом комфортной жизни.