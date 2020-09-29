Путин поручил ввести полный запрет вывоза из России необработанной древесины

Экспорт "круглого леса" предполагается прекратить к началу 2022 года.

Президент России поручил ввести полный запрет вывоза из России необработанной древесины с 1 января 2022 года. Такой срок был определен главой государства на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое российский президент провел вечером 29 сентября в режиме видеоконференции.

На этом совещании Путин потребовал "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины".

"Много раз уже об этом говорим, много раз. Но для этого следует еще активнее использовать современные, цифровые технологии (полностью согласен со сделанными здесь предложениями), запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов федерации правилам. В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки – на один объем, а вырубка – на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы Российской Федерации. Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий", – заявил Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, в пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.

Кроме того, глава государства высказался за введение еще более жестких мер в лесном комплексе.

"Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено, – сказал Путин. – Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, "кругляк". При этом поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород".