Путин высказался о низких доходах россиян

Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы миллионов россиян главным вызовом.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что у РФ много разных вызовов, но главный враг — это низкие доходы миллионов граждан. Об этом информирует РИА Новости.

«У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы.